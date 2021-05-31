Третий случай самоубийства военных зафиксировали в Одесской области за последние две недели. Фото: http://molbuk.ua/

https://racurs.ua/n155388-trete-samoubiystvo-za-14-dney-v-odesskoy-oblasti-zastrelilsya-matros.html

Ракурс

Самоубийство военнослужащего произошло 30 мая в Одесской области.

От пули погиб 21-летний матрос 37-го отдельного полка связи Военно-морских сил Украины. Инцидент произошел в оружейной комнате на территории части в селе Радостное. Матрос выстрелил себе в голову из автомата и скончался на месте. Об этом 31 мая сообщили в ВМСУ.

Во флоте рассказали, что военнослужащий проходил срочную службу в должности водителя-электрика. В 2020 году его призвали в армию в Умани. Военные сообщают, что недавно матрос вернулся и был в хорошем настроении. Конфликтов с сослуживцами у него не было. Обстоятельства гибели матроса выясняются.

Напомним, это третий случай самоубийства военных в Одесской области за неделю. Так, 24 мая в Одессе в служебном кабинете нашли застреленным офицера-пограничника. Погибшим оказался майор материально-технического обеспечения Одесской авиационной эскадрильи. Предварительно установили, что он застрелился из табельного оружия.

А через четыре дня, 28 мая, в отделе Государственной пограничной службы в поселке Тарутино Одесской области обнаружили застеленным пограничника. По предварительным данным, он застрелился из табельного оружия.