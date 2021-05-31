Китай разрешил заводить трех детей — реакция на перепись населения

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Китай разрешил заводить трех детей из-за стремительного падения рождаемости в стране. Официальный Пекин объявил, что позволит семьям иметь до трех детей.

Об отказе от строгой политики относительно рождения только двух детей, сообщила госинформагенция Китая «Синьхуа».

Изменения в «семейной» политике уже одобрил президент Китая Си Цзиньпин на заседании политбюро.

Прибегнуть к такому шагу Пекин заставили результаты переписи населения, опубликованные в мае, которые засвидетельствовали стремительное сокращение рождаемости. По данным переписи, население страны росло самыми медленными темпами за последние десятилетия. В прошлом году в стране родилось около 12 млн младенцев — это самое низкое количество детей с 1960-х годов. Для сравнения в 2016 году этот показатель достигал 18 млн младенцев.

Напомним, в 2016 году китайское правительство прекратило свою противоречивую политику в отношении рождения только одного ребенка и позволило семьям иметь двух детей. Население Китая в течение многих лет под угрозой штрафов, потери работы и принудительных абортов определялось политикой одного ребенка, введенной в 1979 году. Теперь Пекин борется с последствиями этой политики.

Источник: «Синьхуа»