Магнітні бурі в червні – названо найбільш несприятливі дні. Фото: chasdiy.org

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Магнітні бурі в червні 2021 року рідко турбуватимуть українців. Невеликі геомагнітні коливання можливі 2 і 3 червня, а також 8−9 червня.

Лише 16 червня очікується досить потужна магнітна буря. Сонячна активність в цей день досягне рівня G1. Про це повідомляють у лабораторії рентгенівської астрономії сонця.

Також невелике збурення магнітного поля Землі станеться 17 червня. У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, втому, проблеми зі сном, а також загострення хронічних захворювань.

Щоб пом’якшити шкідливий вплив магнітних бур, медики рекомендують за кілька днів до бурі відмовитися від кави, сигарет і алкоголю. А також обмежити вживання калорійної їжі, проводити більше часу на повітрі, звести до мінімуму фізичні навантаження, постаратися уникати стресів і контролювати тиск.