Магнитные бури в июне – названы неблагоприятные дни (ИНФОГРАФИКА)

https://racurs.ua/n155372-magnitnye-buri-v-iune-nazvany-neblagopriyatnye-dni-infografika.html

Ракурс

Магнитные бури в июне 2021 редко будут беспокоить украинцев. Небольшие геомагнитные колебания возможны 2 и 3 июня, а также 8−9 июня.

Только 16 июня ожидается довольно мощная магнитная буря. Солнечная активность в этот день достигнет уровня G1. Об этом сообщают в лаборатории рентгеновской астрономии солнца.

Также небольшое возмущение магнитного поля Земли произойдет 17 июня. В эти дни метеозависимые люди могут испытывать головную боль, головокружение, усталость, проблемы со сном, а также обострения хронических заболеваний.

Чтобы смягчить вредное воздействие магнитных бурь, медики рекомендуют за несколько дней до бури отказаться от кофе, сигарет и алкоголя. А также ограничить употребление калорийной пищи, проводить больше времени на воздухе, свести к минимуму физические нагрузки, постараться избегать стрессов и контролировать давление.