Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине

https://racurs.ua/n155370-samolet-ryanair-ekstrenno-sel-v-berline.html

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В Берлине экстренную посадку совершил самолет Ryanair, следовавший из Дублина в Краков. Это произошло вечером 30 мая из-за угрозы взрыва бомбы.

Самолет неожиданно изменил маршрут после сообщения об угрозе взрыва на борту — лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту «Брандербург», где остался на взлетной полосе до утра понедельника, 31 мая.

Как сообщает DW, взрывчатых веществ на борту не обнаружили. При этом все пассажиры рейса были эвакуированы. Багаж осмотрели и ничего подозрительного не нашли.

На борту самолета находилось 160 человек. На взлетной полосе самолет продержали до раннего утра понедельника. Пассажиры отправились в Польшу на борту запасного самолета.

Напомним, что на прошлой неделе авиасообщение Беларуси фактически прекратилось из-за инцидента с рейсом Ryanair Афины — Вильнюс. Пассажирский самолет с оппозиционным к Александру Лукашенко блогером был вынужден приземлиться в Минске в сопровождении истребителя ВВС Беларуси. Тогда официальный Минск объяснил экстренное приземление угрозой взрыва.

После посадки самолета Ryanair беларусские силовики сняли с рейса и задержали Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. После этого ряд стран, среди них и Украина, запретили авиасообщение с Беларусью.

Источник: DW