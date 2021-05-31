Упростить трудоустройство украинцев хотят в Польше

Заробитчане в Польше. Фото: suspilne.media

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Упростить трудоустройство иностранцев планируют в Польше.

Национальный план реконструкции включает содействие трудоустройству иностранцев, что должно восполнить дефицит на польском рынке труда. Об этом заявила заместитель министра развития, труда и технологий Польши Ивона Михалек, передает Dziennik.pl.

Мы хотим, чтобы иностранцы могли приезжать в Польшу, начинать здесь работать, особенно в профессиях, где нам не хватает рабочей силы, — подчеркнула министр.

Чиновник отметила, что детали изменений в трудоустройстве предусматривают усиление роли Бюро труда в процессе выдачи разрешений на работу иностранцам, сокращение времени, необходимого для получения разрешения, и уменьшение формальности. Полностью обещают оцифровать процедуры, связанные с получением разрешения на работу для иностранцев. Также законодатели работают над новой миграционной политикой страны.

По словам Михалек, пока польским предпринимателям не хватает работников не только в отраслях строительства или торговли, но и ИТ-сфере. Кроме того, работодатели очень положительно оценивают работников из Украины и Беларуси.

Также Михалек обратилась к проекту поправок в Трудовой кодекс, который регулирует удаленную работу, и находится на согласовании. Она указала, что эти правила очень ждут как работодатели, так и работники. Дистанционная работа также была включена в проект министерства. Согласно им, такая работа сможет осуществляться полностью или частично в месте, указанном работником и согласованном с работодателем, в частности по месту жительства работника. По желанию работника удаленная работа также может выполняться нерегулярно, до 12 дней в год.

Как известно, более 250 тыс. украинцев, проживающих на территории Польши, имеют действительный вид на жительство. Работа, семейные вопросы и получение образования становятся наиболее распространенными причинами для получения вида.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины проводит активные переговоры по заключению соглашений о трудовой миграции с рядом стран Европы, Азии и Персидского залива.

Источник: Dziennik. pl