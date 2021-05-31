Спростити працевлаштування українців хочуть у Польщі

Заробітчани в Польщі. Фото: suspilne.media

https://racurs.ua/ua/n155369-sprostyty-pracevlashtuvannya-ukrayinciv-hochut-u-polschi.html

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Спростити працевлаштування іноземців планують у Польщі.

Національний план реконструкції включає сприяння працевлаштуванню іноземців, що має заповнити дефіцит на польському ринку праці. Про це заявила заступник міністра розвитку, праці та технологій Польщі Івона Міхалек, передає Dziennik.pl.

Ми хочемо, щоб іноземці могли легко приїжджати до Польщі, починати тут працювати, особливо у професіях, де нам не вистачає робочої сили, — наголосила міністр.

Чиновник відзначила, що деталі змін у працевлаштуванні передбачають посилення ролі бюро праці в процесі видачі дозволів на роботу іноземцям, скорочення часу, необхідного для отримання дозволу, та зменшення формальності. Повністю обіцяють оцифрувати процедури, пов’язані з отриманням дозволу на роботу для іноземців. Також законодавці працюють над новою міграційною політикою країни.

За словами Міхалек, наразі польським підприємцям не вистачає працівників не лише в галузях будівництва чи торгівлі, але й ІТ-сфері. Крім того, роботодавці дуже позитивно оцінюють працівників з України та Білорусі.

Також Міхалек звернулася до проекту поправок до Трудового кодексу, який регулює віддалену роботу, який знаходиться на узгодженні. Вона вказала, що на ці правила дуже чекають як роботодавці, так і працівники. Дистанційна робота також була включена до проекту міністерства. Згідно з ним, така робота зможе здійснюватися повністю або частково у місці, зазначеному працівником і узгодженому з роботодавцем, зокрема за місцем проживання працівника. За бажанням працівника віддалена робота також може виконуватися нерегулярно, до 12 днів на рік.

Як відомо, понад 250 тис. українців, які проживають на території Польщі, мають дійсну посвідку на проживання. Робота, сімейні питання та здобуття освіти стають найпоширенішими причинами для отримання посвідки.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України проводить активні перемовини щодо укладання угод про трудову міграцію з низкою країн Європи, Азії та Перської затоки.

Джерело: Dziennik. pl