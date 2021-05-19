Польща вакцинуватиме на кордоні заробітчан з України

https://racurs.ua/ua/n154836-polscha-vakcynuvatyme-na-kordoni-zarobitchan-z-ukrayiny.html

Ракурс

Польща вакцинуватиме на кордоні заробітчан з України — за даними джерел «Ракурсу», українські працівники, котрі оформлені на роботу офіційно (за контрактом), мають можливість обирати, якими препаратами вакцинуватися — «Пфайзером», «Модерною» чи «Астразенекою».

Також у Варшаві підтвердили, що громадян України вакцинуватимуть від коронавірусу на кордоні з Польщею препаратом Johnson & Johnson, пише Wirtualna Polska.

Керівник медичного центру у Ряшеві, професор Станіслав Мазур зазначив, що українці отримуватимуть вакцину Johnson & Johnson, яку обрали тому, що для щеплення нею необхідно вводити лише одну дозу.

Компанії, які наймають іноземців на будівництво, на сезонні роботи, побоюються спалаху коронавірусу, який може заблокувати роботу. Ми чекаємо замовлених доз і одразу розпочнемо щеплення, — повідомив Мазур.

Міністерство охорони здоров’я Польщі повідомило, що усі іноземці, які перебувають у країні офіційно (студенти, науковці, працівники) можуть розраховувати на вакцинацію.

Щеплення в Польщі доступні кожному: застрахованій та незастрахованій особі, громадянину Польщі та іноземцю, — заявив речник польського МОЗ Войцех Андрусевич.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща видаватиме «паспорти вакцинації» — громадяни отримуватимуть COVID-паспорти після отримання другої дози препарату.

Джерело: Wirtualna Polska