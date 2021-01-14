Вакцинація від коронавірусу в Польщі. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n149014-scheplennya-proty-covid-19-polscha-vydavatyme-pasporty-vakcynaciyi.html

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Вакцинація від коронавірусу в Польщі стартувала 27 грудня. Поляки отримуватимуть «паспорти вакцинації» після отримання другої дози препарату.

Таку пропозицію включили до національної програми імунізації Польщі. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Польщі Анна Голавська.

Підтвердження надійде у вигляді QR-коду, який можна завантажити з особистого кабінету на сайті уряду чи облікового запису системи охорони здоров’я. Також можна буде роздрукувати документ у пункті вакцинації.

Код буде так званим паспортом вакцинованої особи, який підтверджуватиме, що людина була щеплена і може використовувати права, на які мають право вакциновані люди, — сказала Голавська.

Вакциновані люди зможуть користуватися послугами охорони здоров’я без додаткового тестування і їм також не доведеться проходити карантин після контакту з людиною, інфікованою COVID-19.

Ідея про запровадження документів, які засвідчуватимуть наявність у людини імунітету проти COVID-19 та дозволятимуть уникати карантинних обмежень обговорюється багатьма державами та міжнародними організаціями.

Одним з перших подібний документ запровадив Ізраїль — вже з 17 січня громадяни країни, які отримали щеплення проти COVID-19, матимуть змогу оформити так звані «зелені паспорти», які дадуть змогу уникати обмежень загальнонаціонального локдауну.

Також запровадила такі паспорти Угорщина. Без документа у вигляді QR-коду, який засвідчує наявність щеплення та негативних результатів тестів, практично неможливо буде здійснити похід до театру, перукарні, відвідати будь-який захід або навіть потрапити на авіарейс.

Данія вже відкрила можливість своїм громадянам завантажувати посвідки про проходження вакцинації проти COVID-19 для того, аби без перешкод користуватися міжнародними авіарейсами. А от у Франції проект запровадження «паспортів вакцинації» був відхилений через хвилю суспільної критики.

За словами заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, Україна розглядає можливість впровадження міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації проти коронавірусу. Однак питання залишається на стадії обговорення, оскільки невідомо, чи унеможливлює поширення коронавірусу вакцинована людина.

Нагадаємо, жорсткий карантин у Польщі діятиме до 31 січня. Таке рішення ухвалив уряд, який зробив виключення лише для учнів молодших класів — вони з 18 січня повернуться за шкільні парти.