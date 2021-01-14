Вакцинация от коронавируса в Польше. Фото: zn.ua

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Вакцинация от коронавируса в Польше стартовала 27 декабря. Поляки будут получать «паспорта вакцинации» после получения второй дозы препарата.

Такое предложение включили в национальную программу иммунизации Польши. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Польши Анна Голавская.

Подтверждение поступит в виде QR-кода, который можно скачать из личного кабинета на сайте правительства или учетной записи системы здравоохранения. Также можно будет распечатать документ в пункте вакцинации.

Код будет так называемым паспортом вакцинированного лица, подтверждающим, что человек был привит и может использовать права, на которые имеют право вакцинированные люди, — сказала Голавская.

Вакцинированные люди смогут пользоваться услугами здравоохранения без дополнительного тестирования и им также не придется проходить карантин после контакта с человеком, инфицированным COVID-19.

Идея о введении документов, удостоверяющих наличие у человека иммунитета против COVID-19 и позволяющих избегать карантина обсуждается многими государствами и международными организациями.

Одним из первых подобный документ ввел Израиль — уже с 17 января граждане страны, получившие прививки против COVID-19, смогут оформить так называемые «зеленые паспорта», которые позволят избегать ограничений общенационального локдауна.

Также ввела такие паспорта Венгрия. Без документа в виде QR-кода, который свидетельствует о наличии прививки и отрицательных результатов тестов, практически невозможно будет осуществить поход в театр, парикмахерские, посетить любое мероприятие или даже попасть на авиарейс.

Дания уже открыла возможность своим гражданам загружать удостоверения прохождения вакцинации против COVID-19 для того, чтобы беспрепятственно пользоваться международными авиарейсами. А вот во Франции проект внедрения «паспортов вакцинации» был отклонен из-за волны общественной критики.

По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, Украина рассматривает возможность внедрения международных свидетельств о проведении вакцинации против коронавируса. Однако вопрос остается на стадии обсуждения, поскольку неизвестно, может ли распространять коронавирус вакцинирован человек.

Напомним, жесткий карантин в Польше будет действовать до 31 января. Такое решение приняло правительство, сделав исключение лишь для учеников младших классов — они с 18 января вернутся за школьные парты.