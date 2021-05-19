Вакцинация на границе с Польшей ждет украинских заробитчан

https://racurs.ua/n154836-vakcinaciya-na-granice-s-polshey-jdet-ukrainskih-zarobitchan.html

Ракурс

Вакцинация на границе с Польшей ждет украинских заробитчан — по данным источников «Ракурса», граждане Украины, которые оформлены на работу официально (по контракту), могут выбирать, какими препаратами вакцинироваться — «Пфайзером», «Модерной» или «АстраЗенекой».

Также в Варшаве подтвердили, что граждан Украины будут вакцинировать от коронавируса на границе с Польшей препаратом Johnson & Johnson, пишет Wirtualna Polska.

Руководитель медицинского центра в Ряшеве, профессор Станислав Мазур отметил, что украинцы будут получать вакцину Johnson & Johnson, которую выбрали потому, что для прививки этим препаратом необходимо вводить только одну дозу.

Компании, которые нанимают иностранцев на строительство, на сезонные работы, опасаются вспышки коронавируса, который может заблокировать работу. Мы ждем заказанных доз и сразу начнем вакцинацию, — сообщил Мазур.

Министерство здравоохранения Польши сообщило, что все иностранцы, которые находятся в стране официально (студенты, ученые, работники) могут рассчитывать на вакцинацию.

Прививки в Польше доступны каждому: застрахованному и незастрахованным лицам, гражданину Польши и иностранцу, — заявил представитель польского Минздрава Войцех Андрусевич.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша будет выдавать «паспорта вакцинации» — граждане будут получать COVID-паспорта после получения второй дозы препарата.

Источник: Wirtualna Polska