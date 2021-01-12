МЗС хоче домовитися про трудову міграцію з 15 країнами. Фото: wz.lviv.ua

https://racurs.ua/ua/n148914-ukrayinski-zarobitchany-v-sviti-mzs-domovlyaietsya-pro-trudovu-migraciu-z-15-krayinamy.html

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Заробітчани з України зможуть працювати в 15 нових країнах.

Міністерство закордонних справ наразі веде активні перемовини щодо укладання угод про трудову міграцію з низкою країн Європи, Азії та Перської затоки. Про це 12 січня заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми «Сніданок з 1+1».

Зараз у нас є 15 країн, з якими ми активно ведемо перемовини про укладання угод про трудову міграцію, — зазначив дипломат.



Також Кулеба заперечив, що відбувається нова еміграція в країни Євросоюзу. Збільшення кількості перетинів кордону з ЄС міністр назвав сезонним явищем. Він наголосив, що у людей є правові підстави для в’їзду — вони або працюють, або проживають на території Європейського Союзу.

Нагадаємо, влітку 2020 року повідомлялося, що Україна і Польща розглядають можливість укладення договору, який би регулював питання, пов’язані з трудовою міграцією сезонних робітників.