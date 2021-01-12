Підйомник у Карпатах змусив 14 осіб висіти у повітрі — ДСНС розповіла деталі — новини Львівщини

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Підйомник у Волосянці Львівської області, де розташований гірськолижний курорт «Захар Беркут», 12 січня вийшов з ладу. На момент аварії на канатній дорозі перебувало 14 осіб.

О 9.25 у селі Волосянка зупинився підйомник із 14 співробітниками комплексу. На місце події виїхали аварійно-рятувальні служби. Наразі всіх осіб знято з підйомника. Нікому з них не знадобилася медична допомога, — написав голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький у Фейсбук.

За його словами, обставини зупинки підйомника з’ясовуються.

Водночас у Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що про зупинку крісельного підйомника на горі Високий Верх біля села Волосянка їх інформували о 9.51, а о 10.36 усіх 14 осіб вдалося зняти.

Температура повітря під час рятувальної операції становила два градуси морозу.

Нагадаємо, 1 січня на крісельному підйомнику в смт Славське Сколівського району Львівської області «зависли» 74 особи, зокрема й 13 дітей.