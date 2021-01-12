Подъемник в Карпатах заставил 14 человек висеть в воздухе — ГСЧС сообщила детали

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Подъемник в Волосянке Львовской области, где расположен горнолыжный курорт «Захар Беркут», вышел из строя. На момент аварии на канатной дороге находилось 14 человек.

В 9.25 в селе Волосянка остановился подъемник с 14 сотрудниками комплекса. На место происшествия выехали аварийно-спасательные службы. На текущий момент людей сняли с подъемника. Никому из них не понадобилась медицинская помощь, — написал глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий в Фейсбук.

По его словам, обстоятельства остановки подъемника выясняются.

В то же время в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям отметили, что сообщение об остановке кресельного подъемника на горе Высокий Верх возле села Волосянка ГСЧС получила в 9.51, а в 10.36 всех 14 человек удалось снять.

Температура воздуха во время спасательной операции составляла два градуса мороза.

Напомним, 1 января на кресельном подъемнике в пгт Славское Сколевского района Львовской области «зависли» 74 человека, в том числе 13 детей.