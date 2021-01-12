МИД хочет договориться о трудовой миграции с 15 странами. Фото: wz.lviv.ua

https://racurs.ua/n148914-ukrainskie-zarobitchane-v-mire-mid-dogovarivaetsya-o-trudovoy-migracii-s-15-stranami.html

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Заробитчане из Украины смогут работать в 15 новых странах.

Министерство иностранных дел сейчас ведет активные переговоры о заключении соглашений о трудовой миграции с рядом стран Европы, Азии и Персидского залива. Об этом 12 января заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы «Сніданок з 1+1».

Сейчас у нас есть 15 стран, с которыми мы активно ведем переговоры о заключении соглашений о трудовой миграции, — отметил дипломат.



Также Кулеба возразил, что происходит новая эмиграция в страны Евросоюза. Увеличение количества пересечений границы с ЕС министр назвал сезонным явлением. Он подчеркнул, что у людей есть правовые основания для въезда — они либо работают, либо проживают на территории Европейского Союза.

Напомним, летом 2020 года сообщалось, что Украина и Польша рассматривают возможность заключения договора, который бы регулировал вопросы, связанные с трудовой миграцией сезонных рабочих.