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Ракурс
МИД хочет договориться о трудовой миграции с 15 странами. Фото: wz.lviv.ua

Украинские заробитчане в мире — МИД договаривается о трудовой миграции с 15 странами

12 янв 2021, 14:08
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Заробитчане из Украины смогут работать в 15 новых странах.

Министерство иностранных дел сейчас ведет активные переговоры о заключении соглашений о трудовой миграции с рядом стран Европы, Азии и Персидского залива. Об этом 12 января заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы «Сніданок з 1+1».

Сейчас у нас есть 15 стран, с которыми мы активно ведем переговоры о заключении соглашений о трудовой миграции, — отметил дипломат.


Также Кулеба возразил, что происходит новая эмиграция в страны Евросоюза. Увеличение количества пересечений границы с ЕС министр назвал сезонным явлением. Он подчеркнул, что у людей есть правовые основания для въезда — они либо работают, либо проживают на территории Европейского Союза.

Напомним, летом 2020 года сообщалось, что Украина и Польша рассматривают возможность заключения договора, который бы регулировал вопросы, связанные с трудовой миграцией сезонных рабочих.

Источник: Ракурс


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