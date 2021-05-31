Літак Ryanair екстрено сів у Берліні

https://racurs.ua/ua/n155370-litak-ryanair-ekstreno-siv-u-berlini.html

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В Берліні екстрену посадку здійснив літак Ryanair, який слідував з Дубліна до Кракова. Це сталося увечері 30 травня через загрозу вибуху бомби.

Літак несподівано змінив маршрут після повідомлення про загрозу вибуху на борту — лайнер здійснив вимушену посадку в аеропорту «Брандербург», де залишився на злітній смузі до ранку понеділка, 31 травня.

Як повідомляє DW, вибухових речовин на борту не виявили. При цьому всі пасажири рейсу були евакуйовані. Багаж оглянули і нічого підозрілого не знайшли.

На борту літака перебувало 160 чоловік. На злітній смузі літак протримали до раннього ранку понеділка. Пасажири відправилися до Польщі на борту запасного літака.

Нагадаємо, що минулого тижня авіасполучення Білорусі фактично припинилося через інцидент із рейсом Ryanair Афіни — Вільнюс. Пасажирський літак із опозиційним до Олександра Лукашенка блогером був змушений приземлитися в Мінську у супроводі винищувача ВПС Білорусі. Тоді офіційний Мінськ пояснив екстрене приземлення загрозою вибуху.

Після посадки літака Ryanair білоруські силовики зняли з рейсу та затримали Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Після цього низка країн, серед них і Україна, заборонили авіасполучення з Білоруссю.

Джерело: DW