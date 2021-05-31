СМИ Протасевича показало фильм о схемах Лукашенко (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n155393-smi-protasevicha-pokazalo-film-o-shemah-lukashenko-video.html

Ракурс

«Золотое дно — 2» — фильм-расследование, обнародованный медиа Nexta, экс-редактора которого Романа Протасевича удерживают в СИЗО КДБ Минска, рассказывает о контрабандных схемах режима Александра Лукашенко.

Оппозиционный Телеграм-канал Nexta обнародовал расследование 27 мая. По данным на 31 мая, его уже посмотрели в YouTube свыше 1,5 млн человек. В фильме утверждается, что в международных контрабандных схемах задействованы высшие чины Беларуси, а также «смотрящие, мелкие исполнители и прикормленные силовики».

Как говорят расследователи, в 2014—2019 годы через Беларусь проходили до 3 тыс. машин в месяц с санкционными фруктами для РФ. Например, только на санкционных грушах контрабандисты заработали около 300 млн долл.

Кроме этого, фильм рассказывает о сети поставок контрабандных белорусских сигарет в многие страны Европы. Кроме этого, у белорусских участников этих схем имеются лоббисты в европейских структурах.

Также в «Золотом дне — 2» бывший полицейский сообщает, что на каждого кандидата всегда заранее собирался компромат — без этого он не мог претендовать ни на одну высокую должность в Беларуси. Если же компромата не было, то кандидаты создавали его сами.

В начале марта 2021 года Nexta показала фильм о «дворцах, автопарке и гареме» Лукашенко — «Золотое дно». Анонсировано также новое расследование «Золотое дно — 3» — о контрабанде режима Лукашенко оружием.

Напомним, 23 мая военные истребители Беларуси по приказу диктатора Александра Лукашенко заставили приземлиться в Минске пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту самолета находились бывший главный редактор оппозиционного Телеграм-канала NEXTA, который освещал акции протеста в Беларуси, Роман Протасевич и его девушка. Они были задержаны. Авиакомпания Ryanair, а также правительства ряда стран назвали действия властей Беларуси «актом авиапиратства» и «актом гостерроризма». Евросоюз призвал авиакомпании прекратить полеты над страной. Авиасообщение с Беларусью прекратила Украина и Великобритания, авиаперевозчики многих других стран перестали летать над территорией страны. 25 мая Минск на два месяца арестовал девушку Протасевича. Также было обнародовано видео ее допроса.