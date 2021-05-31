Стерненку оголосили рішення на апеляцію у справі про викрадення людини

Стерненку оголосили рішення на апеляцію у справу про викрадення за 300 грн, фото — ФБ С.Стерненка

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Справу Сергія Стерненка розглянув Одеський апеляційний суд. 31 травня Феміда оголосила остаточне рішення у справі проти Стерненка і Руслана Демчука за обвинуваченням у викраденні Сергія Щербіча з метою забрати у нього 300 грн.

Стерненко виправдали в одній зі справ — тій, що стосувалася 300 гривень, за які йому загрожували сім років в’язниці з конфіскацією майна. Зі Стерненка зняли головну частину обвинувачення — ч. 2 ст. 187 (напад з метою заволодіння чужим майном, пов’язане із застосуванням насильства) КК України.

Суддя заявив, що ця стаття визнана недоведеною. Крім того, суд визнав що потерпілий Щербич змінював показання в судах першої та другої інстанцій щодо місця, часу та обставин злочину.

Ст. 146 апеляційний суд вирішив залишити, хоча, за словами Стерненка, строки давності по притягненню за нею минули.

Це обвинувачення ґрунтується виключно на показаннях «потерпілого», які цим же судом були визнані суперечливими, — написав активіст.

Суд виправдав Стерненка за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Колегія визнала пістолет не вогнепальним, а стартовим (шумовим). На переконання суддів, цю зброю не можна вважати бойовою.

Крім того, суддя Альбіна Кадегроб заявила, що апеляція «критично оцінює висновки судового експерта», який декілька разів змінював свої покази та не міг відповісти на всі питання суду.

Нагадаємо, що 23 лютого 2021 року одеський суд засудив Сергія Стерненка та Руслана Демчука до семи років і трьох місяців ув’язнення з конфіскацією половини майна у справі викрадення і катування людини.

Стерненко й Демчук навесні 2015 року на Одещині нібито напали на депутата Комінтернівської райради Одеси Сергія Щербича, аби той склав мандат. Також Стерненка визнали винним у незаконному зберіганні травматичного пістолета.

Після вироку в Україні відбулися кілька масових акцій. У березні мітингувальники розбили вікна Офісу президента, залили стіни фарбою та намагалися підпалити будівлю.

Поліція оголосила підозри сімом учасникам протесту за статтею «хуліганські дії із застосуванням зброї або предмета для завдавання тілесних ушкоджень».

9 квітня Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід Стерненку та Демчуку на цілодобовий домашній арешт, а 16 квітня суд Одещини почав розглядати апеляцію у цій справі.