Зеленського звинуватили у розкраданні “Великого будівництва” — деталі

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Володимира Зеленського звинуватили у розкраданні «Великого будівництва» — колишній глава Міністерства інфраструктури Володимир Омелян подав у Національне антикорупційне бюро України заяву проти глави держави за розкрадання бюджетних коштів під час реалізації масштабного президентського проекту.

Про це Омелян повідомив 31 травня на своїй Фейсбук-сторінці.

Подав у НАБУ заяву про вчинення злочину Зеленським за розкрадання у особливо великих розмірах коштів платників податків у рамках президентського проекту «Велике будівництво», — написав Омелян.

За словами колишнього міністра, це буде не єдина справа проти Зеленського, «після справ про державну зраду і узурпацію влади».

Екс-високопосадовець висловив сподівання, що доля його заяви буде відмінною від аналогічного звернення щодо корупції на «Укрзалізниці» у 2017 році.

Нагадаємо, програма президента України «Велике будівництво» у 2021 році займається розвитком доріг і мережі регіональних авіахабов. Раніше у Зеленського повідомляли, що протягом декількох років в невеликих українських містах повинні додатково з’явитися 16 аеропортів. Також передбачається збільшення кількості напрямків «Інтерсіті» і скорочення часу перебування в дорозі. Окрім цього, до «Великого будівництва» цьогоріч включили 95 шкіл, 70 дитсадків, 80 стадіонів, 29 басейнів та 177 прийомних відділень.