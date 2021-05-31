Небезпечні наслідки «довгого» коронавірусу назвали вчені

https://racurs.ua/ua/n155396-nebezpechni-naslidky-dovgogo-koronavirusu-nazvaly-vcheni.html

Ракурс

Коронавірусна хвороба COVID-19 може призвести до різноманітних довгострокових наслідків.

Вчені виявили чотири версії походження посткоронавірусного синдрому, який називають ще «довгим коронавірусом». Ця хвороба ще немає ні формального визначення, ні усталеної назви. Однак у США вже звучать заклики прирівняти її до інвалідності. Про це заявила доктор Емі Проал в інтерв’ю BBC.

Перша версія

У ході гострої фази захворювання коронавірус сильно пошкоджує будь-якої орган — наприклад, за рахунок вищезгаданого фіброзу. Коли гостра фаза проходить, уражений орган не завжди може відновити свої функції в повному обсязі, тобто фактично Covid-19 провокує не пов’язане з вірусом безпосередньо хронічне захворювання.

Друга версія

Попри те що ПЛР-тести не можуть виявити вірус, він не покидає тіло пацієнта остаточно, а залишається в тому чи іншому органі. Це може бути, наприклад, тканина печінки або центральна нервова система. У цьому році хронічні симптоми може викликати саме наявність там самого вірусу, оскільки він заважає органу нормально функціонувати. Такі випадки були у пацієнтів, які побороли вірус Зіка або Ебола.

Третя версія

Коронавірусна хвороба порушує з дитинства закладені настройки імунної системи організму і збиває сигнали білків-інтерферонів, які стримують інші віруси. Це дозволяє цим вірусам активуватися й активно розмножуватися.

Четверта версія

Через випадковий збіг COVID-19 фактично вступає в конфлікт з ДНК пацієнта, перетворюючи коронавірус в хронічне аутоімунне захворювання. Це відбувається тоді, коли один із вироблених в організмі пацієнта білків виявляється схожим за формою і розміром на білок самого вірусу. Науці цей феномен відомий, як «молекулярна мімікрія». Запущена організмом агресивна імунна відповідь на зараження неминуче буде попутно знищувати і власні клітини пацієнта, що виробляють необхідні йому білки.

За словами Емі Проала, всі наведені вище пояснення не є взаємовиключними і можуть зустрічатися у конкретного хворого в будь-якій комбінації.

Нагадаємо, американський вчений і один з експертів щодо коронавірусу та інфекційних захворювань в США Пітер Хотез попередив про загрозу появи коронавірусної інфекції COVID-26 і COVID-32.

Джерело: BBC