Тысячелетнее каноэ индейцев подняли со дна озера во Флориде

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Ракурс

Тысячелетнее каноэ индейцев подняли со дна озера Хэнкок во Флориде. По мнению археологов, находке около тысячи лет. Каноэ длиной 6,5 метров было выдолблено из кипарисового дерева.

Каноэ использовало коренное население Америки в качестве ключевого вида транспорта, пишет Spectrum Bay News 9.

По словам куратора музея истории озера Бартоломеу Делкампа, чтобы изготовить такие лодки, индейцы срубали кипарисы и держали их над огнем, дабы размягчить кору и придать бревну необходимую форму. Раньше местности в районе озера были сильно заболочены, поэтому передвигаться по ним на каноэ — наиболее оптимальное решение.

Изготовление и плавание на каноэ непосредственно связано с расселением людей по Северной и Южной Америке, по островам Карибского моря. Древние каноэ находят по всему миру. В 1955 году в Нидерландах выкопали из торфяного болота трехметровую выдолбленную лодку, относящуюся еще к раннему мезолиту (около 8040−7510 годов до нашей эры).