Окупанти похвалилися зняттям водної блокади Криму

Дефіцит води. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n155400-okupanty-pohvalylysya-znyattyam-vodnoyi-blokady-krymu.html

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Вода в Криму більше не буде дефіцитом — таку думку висловили російські окупанти. Військові РФ проклали тимчасовий водопровід на анексованому півострові.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що протяжність водопроводу склала 32 кілометри, передає російський «Интерфакс».

Для безперебійного водопостачання населення Криму прокладено тимчасовий водопровід загальною протяжністю 32 кілометри, — сказав Шойгу.

Він додав, що це дозволило «зняти водну блокаду» на окупованому Росією півострові до завершення будівництва магістрального водопроводу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що МЗС Росії оприлюднило заяву, у якій стверджувалося, що відмова з боку України постачати воду в окупований Крим нібито сприяє зростанню міжнародної напруженості та може спричинити гуманітарну катастрофу.

Насправді води в Криму вистачає для побутового використання, ситуація з нею загострилася через надмірну мілітаризацію півострова окупантами.

Джерело: Интерфакс