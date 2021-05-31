Скільки коштуватиме президентський університет Зеленського. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n155401-skilky-koshtuvatyme-prezydentskyy-universytet-zelenskogo.html

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Президентський університет, створення якого анонсував Володимир Зеленський, буде розташований на території національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ) в Києві.

Будівництво навчального закладу обійдеться в 7,2 млрд грн. Університет планують побудувати за три роки. Про це розповів міністр освіти й науки Сергій Шкарлет на форумі «Україна 30. Освіта і наука».

Територія університету займатиме 16 га, загальна площа забудови — 25,8 тис. кв. м. На його території буде 11 кампусів, серед яких п’ять профільних наукових кампусів, адміністративний корпус, апарт-готель для студентів, апарт-готель для педагогів, лікарня, дипломатична служба і корпус з офісами іноземних компаній.

До університету відбиратимуть найкращих випускників. Перший набір становитиме 120 осіб (шість напрямів по 20 студентів), а в найближчі п’ять років їхня кількість має зрости до 600. Перший навчальний рік розпочнеться з жовтня 2023 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президентський університет з’явиться в Україні — створення цього навчального закладу анонсував президент Володимир Зеленський. У цьому навчальному закладі «готуватимуть людей майбутнього», а саме фахівців, які виконуватимуть завдання для захисту держави.