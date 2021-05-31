Зеленський готуватиме «людей майбутнього» у своєму університеті. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n155375-zelenskyy-gotuvatyme-ludey-maybutnogo-u-svoiemu-universyteti.html

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Президентський університет з’явиться в Україні — створення цього навчального закладу анонсував президент Володимир Зеленський.

У цьому навчальному закладі «готуватимуть людей майбутнього», а саме фахівців, які виконуватимуть завдання для захисту держави. Про це Володимир Зеленський заявив 31 травня на форумі «Україна 30. Освіта і наука» і підписав відповідний указ.

Щасливі наші вихователі і вчителі, щасливі науковці, діти, батьки. Отож, підписую указ, — зазначив глава держави.

В президентському університеті будуть навчати спеціалістів:

інформаційної та кібербезпеки;

штучного інтелекту;

нанотехнологій;

аерокосмічних та біотехнологій.

За словами президента, в університеті будуть навчатись безкоштовно, а випускники вишу будуть займати державні посади. Зеленський пообіцяв, що в університеті працюватимуть кращі викладачі. Мета створення такого вузу — збереження кадрів в Україні, щоб вони працювали в інтересах держави.

Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що про президентський університет буде розроблено спеціальний законопроект.

Нагадаємо, Український вільний університет, який діє в Мюнхені, відзначив 100-річний ювілей. УВУ — приватний виш, який існує на пожертви українських іммігрантів. Також це єдиний у світі вищий навчальний заклад поза межами України з українською мовою навчання.