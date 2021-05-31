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Ракурс
Зеленський готуватиме «людей майбутнього» у своєму університеті. Фото: president.gov.ua

Зеленський готуватиме «людей майбутнього» у своєму університеті

31 тра 2021, 11:38
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Президентський університет з’явиться в Україні — створення цього навчального закладу анонсував президент Володимир Зеленський.

У цьому навчальному закладі «готуватимуть людей майбутнього», а саме фахівців, які виконуватимуть завдання для захисту держави. Про це Володимир Зеленський заявив 31 травня на форумі «Україна 30. Освіта і наука» і підписав відповідний указ.

Щасливі наші вихователі і вчителі, щасливі науковці, діти, батьки. Отож, підписую указ, — зазначив глава держави.

В президентському університеті будуть навчати спеціалістів:

  • інформаційної та кібербезпеки;
  • штучного інтелекту;
  • нанотехнологій;
  • аерокосмічних та біотехнологій.

За словами президента, в університеті будуть навчатись безкоштовно, а випускники вишу будуть займати державні посади. Зеленський пообіцяв, що в університеті працюватимуть кращі викладачі. Мета створення такого вузу — збереження кадрів в Україні, щоб вони працювали в інтересах держави.

Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що про президентський університет буде розроблено спеціальний законопроект.


Нагадаємо, Український вільний університет, який діє в Мюнхені, відзначив 100-річний ювілей. УВУ — приватний виш, який існує на пожертви українських іммігрантів. Також це єдиний у світі вищий навчальний заклад поза межами України з українською мовою навчання.

Джерело: Ракурс


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