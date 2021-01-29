Український вільний університет відзначив 100-річчя. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n149675-ukrayinskyy-vilnyy-universytet-vidznachyv-100-richchya.html

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Український вільний університет, який діє в Мюнхені, відзначив 100-річний ювілей.

Заклад заснували у січні 1921 року, у Відні. Згодом він «переселився» до Праги, а після Другої світової війни — до Мюнхена, де продовжує діяти й зараз.

УВУ — приватний виш, який існує на пожертви українських іммігрантів. Також це єдиний у світі вищий навчальний заклад поза межами України з українською мовою навчання.

Серед засновників університету був голова Центральної Ради Михайло Грушевський.

Ще в празькому періоді 20−30-х років УВУ створив фундамент української науки, ініціював перші курси українознавства, інтегрував українську науку у сферу європейської науки.

Тільки наше українство, перебуваючи на чужині, зуміло організувати вищий навчальний заклад, щоб він зміг проіснувати 100 років. Пережив війни, гарячі й холодні, але вижив й утвердився, і далі продовжує виконувати свою місію, — зазначив історик Володимир Сергійчук.

За часів «холодної» війни університет провадив боротьбу з радянською пропагандою. Сьогодні виш і далі сприяє європейській інтеграції України.

Ми єдиний університет у Німеччині з повноцінною програмою українознавства. Ми виховуємо нові покоління науковців та професіоналів із західною освітою, знанням західного світу, готових будувати краще майбутнє своєї країни, — розповіла ректорка університету Марія Пришляк.

Український вільний університет відіграв важливу роль у процесах державотворення.

Вагома, зокрема, його роль у просуванні верховенства права в Україні, наголосив професор УВУ, суддя Федерального претензійного суду США Богдан Футей.

У майбутньому виш готовий відкрити свої двері не тільки для українців, а й іноземців, які бажають вивчати україністику.