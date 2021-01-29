Украинский свободный университет отметил 100-летие. Фото: Укринформ

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Украинский свободный университет, который расположен в Мюнхене, отметил 100-летний юбилей.

Заведение основали в январе 1921 года, в Вене. Впоследстви иуниверситет «переселился» в Прагу, а после Второй мировой войны — в Мюнхен, где он продолжает действовать и сейчас.

УСУ — частный вуз, существующий на пожертвования украинских иммигрантов. Также он единственный в мире университет за пределами Украины с украинским языком обучения.

Среди основателей университета был председатель Центральной Рады Михаил Грушевский.

Еще в пражском периоде 20−30-х годов УСУ создал фундамент украинской науки, инициировал первые курсы украиноведения, интегрировал украинскую науку в сферу европейской науки.

Только наши украинцы, находясь на чужбине, сумели организовать высшее учебное заведение, чтобы оно смогло просуществовать 100 лет. Пережило войны, горячие и холодные, но выжило и утвердилось, и дальше продолжает выполнять свою миссию, — подчеркнул историк Владимир Сергийчук.

Во времена «холодной» войны университет вел борьбу с советской пропагандой. Сегодня Украинский свободный университет и дальше способствует европейской интеграции Украины.

Мы единственный университет в Германии с полноценной программой украиноведения. Мы воспитываем новые поколения ученых и специалистов с западным образованием, знанием западного мира, готовых строить лучшее будущее своей страны, — рассказала ректор университета Мария Пришляк.

Украинский свободный университет сыграл важную роль в процессах создания государства.

Значительная, в частности, его роль в продвижении верховенства права в Украине, подчеркнул профессор УСУ, судья Федерального претензионного суда США Богдан Футей.

В будущем университет готов открыть свои двери не только для украинцев, но и иностранцам, желающим изучать украинистику.