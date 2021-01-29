В Минобразования рассказали, перейдут ли в этом году школьники в 10−11 классы

Украинские дети смогут пойти в 10–11 классы, фото: 31TV.RU

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В правительстве опровергли распространяемые российскими и пророссийскими СМИ слухи о том, что якобы не все украинские школьники в этом году смогут пойти в 10−11 классы и в старшую профильную школу.

Соответствующие заявления члены Кабмина сделали во время часа вопросов к правительству, который прошел сегодня, 29 января, в Верховной Раде.

Опровергаю все слухи, которые распространяют российские телеканалы, — подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что на сегодня «есть плодотворная работа с комитетом Верховной Рады по вопросам образования науки и инноваций».

Основные критерии для школьников — это которых и доступность. И в этом контексте некоторые моменты, которые нужно подправить в законе о полном общем среднем образовании, есть, но каждый ребенок, который будет стремиться учиться в 10-м, 11-м, 12-м классе, будет учиться в 10-м, 11-м, 12-м классе, — подчеркнул Шкарлет.

Напомним, в ноябре 2020 года Шкарлет рассказал о судьбе 12-летнего школьного образования в Украине.