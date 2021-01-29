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Ракурс
Українські діти зможуть піти до 10-11 класів, фото: UA.NEWS

У Міносвіти розповіли, чи перейдуть школярі до 10−11 класів у цьому році

29 січ 2021, 11:37
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В уряді спростували поширювані російськими та проросійськими ЗМІ чутки про те, що нібито не всі українські школярі у цьому році зможуть піти до 10−11 класів та в старшу профільну школу.

Відповідні заяви члени Кабміну зробили під час години запитань до уряду, котра відбулася сьогодні, 29 січня, у Верховній Раді.

Спростовую всі чутки, які розповсюджують російські телеканали, — наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Міністр освіти Сергій Шкарлет зазначив, що на сьогодні «є плідна робота з комітетом Верховної Ради з питань освіти науки та інновацій».


Основні критерії для школярів — це якість та доступність. І в цьому контексті деякі моменти, які треба підправити в законі про повну загальну середню освіту, є, але кожна дитина, яка буде прагнути навчатися в 10-му, 11-му, 12-му класі, буде навчатися в 10-му, 11-му, 12-му класі, — наголосив Шкарлет.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року Шкарлет розповів про долю 12-річної шкільної освіти в Україні.

Джерело: Ракурс


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