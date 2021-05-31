Зеленский будет готовить «людей будущего» в своем университете

Зеленский будет готовить «людей будущего» в своем университетеhttps://racurs.ua/n155375-zelenskiy-budet-gotovit-ludey-buduschego-v-svoem-universitete.htmlРакурс
Президентский университет появится в Украине — создание этого учебного заведения анонсировал президент Владимир Зеленский.
В этом учебном заведении будут готовить «людей будущего», а именно специалистов, которые будут выполнять задачи защиты государства. Об этом Владимир Зеленский заявил 31 мая на форуме «Украина 30. Образование и наука» и подписал соответствующий указ.
Счастливы наши воспитатели и учителя, счастливые ученые, дети, родители. Итак, подписываю указ, — отметил глава государства.
В президентском университете будут обучать специалистов:
- информационной и кибербезопасности;
- искусственного интеллекта;
- нанотехнологий;
- аэрокосмических и биотехнологий.
По словам президента, в университете будут учиться бесплатно, а выпускники вуза будут занимать государственные должности. Зеленский пообещал, что в университете будут работать лучшие преподаватели. Цель создания такого вуза — сохранение кадров в Украине, чтобы они работали в интересах государства.
Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что для президентского университета будет разработан специальный законопроект.
Напомним, Украинский свободный университет, который действует в Мюнхене, отметил 100-летний юбилей. УСУ — частный вуз, который существует на пожертвования украинских иммигрантов. Также это единственное в мире высшее учебное заведение за пределами Украины с украинским языком обучения.