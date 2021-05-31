Зеленский будет готовить «людей будущего» в своем университете. Фото: president.gov.ua

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Президентский университет появится в Украине — создание этого учебного заведения анонсировал президент Владимир Зеленский.

В этом учебном заведении будут готовить «людей будущего», а именно специалистов, которые будут выполнять задачи защиты государства. Об этом Владимир Зеленский заявил 31 мая на форуме «Украина 30. Образование и наука» и подписал соответствующий указ.

Счастливы наши воспитатели и учителя, счастливые ученые, дети, родители. Итак, подписываю указ, — отметил глава государства.

В президентском университете будут обучать специалистов:

информационной и кибербезопасности;

искусственного интеллекта;

нанотехнологий;

аэрокосмических и биотехнологий.

По словам президента, в университете будут учиться бесплатно, а выпускники вуза будут занимать государственные должности. Зеленский пообещал, что в университете будут работать лучшие преподаватели. Цель создания такого вуза — сохранение кадров в Украине, чтобы они работали в интересах государства.

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что для президентского университета будет разработан специальный законопроект.

Напомним, Украинский свободный университет, который действует в Мюнхене, отметил 100-летний юбилей. УСУ — частный вуз, который существует на пожертвования украинских иммигрантов. Также это единственное в мире высшее учебное заведение за пределами Украины с украинским языком обучения.