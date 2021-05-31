Нормандский формат. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n155421-zelenskiy-predlagaet-prodvinut-temu-kryma-v-normandskiy-format.html

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«Нормандский формат» переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе планирует модернизировать президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер предлагает создать новый формат переговоров, который объединят с нормандским. Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Зеленского, в обновленный «нормандский формат» добавят такие темы как аннексия Крыма и строительство газопровода «Северный поток-2», чем расширят тематику «нормандского формата», предусматривающую только урегулирование ситуации на Донбассе.

Там (в «нормандском формате» — ред.) нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности. Нормандский формат и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции, — поделился глава государства.



Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить «нормандский формат» до семи стран. По его словам, к переговорам могут присоединиться США, Канада и Великобритания.

Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung