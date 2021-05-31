День защиты детей. фото: Istock

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День защиты детей — это международный праздник, который отмечается ежегодно 1 июня и был создан для того, чтобы привлечь внимание к проблеме соблюдения прав детей независимо от цвета кожи, национальности и имущественного статуса.

Праздник был учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением сессии Совета Международной демократической федерации женщин.

Считается, что решение о создании такого праздника было принято из-за переживаний за судьбу детей, оставшихся без родителей и крова во время Второй Мировой войны. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

День защиты детей празднуют, в том числе, и в Украине, поскольку семья и дети — это те ценности, которые близки украинскому народу испокон веков.

В этот день для детей устраиваются различные развлекательные мероприятия. Среди них конкурсы с подарками, концерты, всевозможные выставочные и познавательные мероприятия, а также действуют бесплатные предложения относительно посещения зоопарков и различных развлекательных учреждений.