Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Кейт Миддлтон. Фото: ELLE

Кейт Миддлтон удивила дешевым нарядом (ФОТО)

31 мая 2021, 21:36
999

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, пришла на вакцинацию от коронавируса в бюджетном наряде и спровоцировала массовый ажиотаж в сети.

Монаршая особа была одета в голубые джинсы прямого кроя от популярного масс-маркет бренда & Other Stories. Об этом сообщает Mirror.

Кейт Миддлтон на прививке. Фото: ELLE

Стоимость брюк, которые выбрала Кейт Миддлтон, составляет 65 фунтов стерлингов (около 2 тыс. 540 грн). В настоящий момент на официальном сайте марки модель Favourite Cut Cropped распродана в большинстве размеров из-за выхода герцогини в этих джинсах.


Кроме того, жена принца Уильяма дополнила свой образ белым топом с укороченными рукавами из летней коллекции бюджетного шведского бренда H&M. После ее появления на публике поклонники полностью раскупили указанную вещь в онлайн-магазине.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон появилась на виртуальном совещании в дешевом наряде из масс-маркета. Супруга принца Уильяма провела онлайн-встречу на платформе Zoom, во время которой объявила о ста лучших снимках конкурса Hold Still.

Источник: Mirror

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров