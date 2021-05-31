Кейт Миддлтон. Фото: ELLE

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Ракурс

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, пришла на вакцинацию от коронавируса в бюджетном наряде и спровоцировала массовый ажиотаж в сети.

Монаршая особа была одета в голубые джинсы прямого кроя от популярного масс-маркет бренда & Other Stories. Об этом сообщает Mirror.





Стоимость брюк, которые выбрала Кейт Миддлтон, составляет 65 фунтов стерлингов (около 2 тыс. 540 грн). В настоящий момент на официальном сайте марки модель Favourite Cut Cropped распродана в большинстве размеров из-за выхода герцогини в этих джинсах.

Кроме того, жена принца Уильяма дополнила свой образ белым топом с укороченными рукавами из летней коллекции бюджетного шведского бренда H&M. После ее появления на публике поклонники полностью раскупили указанную вещь в онлайн-магазине.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон появилась на виртуальном совещании в дешевом наряде из масс-маркета. Супруга принца Уильяма провела онлайн-встречу на платформе Zoom, во время которой объявила о ста лучших снимках конкурса Hold Still.



Источник: Mirror