Кейт Міддлтон. Фото: ELLE

https://racurs.ua/ua/n155419-keyt-middlton-prygolomshyla-deshevym-vbrannyam-foto.html

Ракурс

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, прийшла на вакцинацію від коронавірусу в бюджетному вбранні та спровокувала масовий ажіотаж у мережі.

Монарша особа була одягнена в блакитні джинси прямого крою від популярного мас-маркет бренду &Other Stories. Про це повідомляє Mirror.



Вартість штанів, які вибрала Кейт Міддлтон, становить 65 фунтів стерлінгів (близько 2 тис. 540 грн). Зараз на офіційному сайті марки модель Favourite Cut Cropped розпродана в більшості розмірів через вихід герцогині в цих джинсах.

Крім того, дружина принца Вільяма доповнила свій образ білим топом з короткими рукавами з літньої колекції бюджетного шведського бренду H&M. Після її появи на публіці шанувальники повністю розкупили зазначену річ в онлайн-магазині.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон з’явилася на віртуальній нараді в дешевому вбранні з мас-маркету. Дружина принца Вільяма провела онлайн-зустріч на платформі Zoom, під час якої показала сто кращих знімків конкурсу Hold Still.

Джерело: Mirror