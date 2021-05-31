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Ракурс
Мова. Фото: UaInfo

Регіональний статус російської в Миколаєві оскаржать у суді

31 тра 2021, 21:06
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Мовне питання в Україні досі стоїть гостро. Миколаївська обласна прокуратура звернулася до міського окружного адмінсуду з проханням скасувати регіональний статус російської мови.

Прокуратура просить визнати недійсним рішення міськради Миколаєва від 21 серпня 2012 року № 19/4. Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь на своїй сторінці в Facebook.

Допис омбудсмена. Скріншот: Fаcebook

Напередодні цього міська рада міста відмовилася скасувати регіональний статус російської мови. Мовний омбудсмен наголосив, що місцеві депутати неодноразово ігнорували питання щодо скасування цього рішення, хоча мусили це зробити впродовж шести місяців із моменту набрання чинності закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».


Я двічі звертався до ОГПУ забезпечити його скасування в судовому порядку. Сподіваюся, що Миколаївський адмінсуд нарешті скасує це ганебне антиконституційне рішення, — додав Кремінь.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мовний закон знову пропонують переглянути в партії «Слуга народу» — депутати ініціювали законопроект, у якому йдеться про відтермінування обов’язкового озвучування фільмів українською мовою.

Джерело: Ракурс


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