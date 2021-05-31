Региональный статус русского языка в Николаеве обжалуют в суде

Язык. Фото: Uainfo

https://racurs.ua/n155418-regionalnyy-status-russkogo-yazyka-v-nikolaeve-objaluut-v-sude.html

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Языковой вопрос в Украине до сих пор стоит остро. Николаевская областная прокуратура обратилась в городской окружной админсуд с просьбой отменить региональный статус русского языка.

Прокуратура просит признать недействительным решение горсовета Николаева от 21 августа 2012 № 19/4. Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень на своей странице в Facebook.



Накануне этого городской совет города отказался отменить региональный статус русского языка. Языковой омбудсмен отметил, что местные депутаты неоднократно игнорировали вопрос об отмене этого решения, хотя должны были это сделать в течение шести месяцев с момента вступления в силу закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Я дважды обращался в ОГПУ обеспечить отмену решения в судебном порядке. Надеюсь, что Николаевский админсуд наконец отменит это позорное антиконституционное решение, — добавил Кремень.

Напомним, ранее мы сообщали, что языковой закон снова предлагают пересмотреть в партии «Слуга народа» — депутаты инициировали законопроект, в котором говорится об отсрочке обязательного озвучивания фильмов на украинском языке.