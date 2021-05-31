День захисту дітей. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n155420-den-zahystu-ditey-v-ukrayini-svyatkuut-1-chervnya-istoriya-svyata.html

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День захисту дітей — це міжнародне свято, яке святкується щорічно 1 червня та має на меті привернути увагу до проблеми дотримання прав дітей незалежно від кольору шкіри, національності та майнового статусу.

Свято було засноване в листопаді 1949 року в Парижі рішенням сесії Ради Міжнародної демократичної федерації жінок.

Вважається, що рішення щодо заснування такого свята було ухвалене через переймання долею дітей, які залишилися без батьків та даху над головою під час Другої Світової війни. ООН підтримала цю ініціативу й оголосила захист прав, життя і здоров’я дітей одним із пріоритетних напрямів своєї діяльності.

День захисту дітей святкують зокрема й в Україні, оскільки сім’я й дитина — це споконвічні цінності, які сповідує український народ, будуючи свою державність та розвиваючи власну культуру.

У цей день для малюків влаштовуються різні розважальні заходи. Серед їхнього числа конкурси з подарунками, концерти, всілякі виставкові та пізнавальні заходи, а також діють безкоштовні пропозиції щодо відвідування зоопарків та різних розважальних установ.