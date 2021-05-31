Зеленський. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n155421-zelenskyy-proponuie-prosunuty-temu-krymu-v-normandskyy-format.html

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«Нормандський формат» переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі планує модернізувати президент України Володимир Зеленський.

Український лідер пропонує створити новий формат переговорів, який об'єднають із нормандським. Про це він розповів в інтерв’ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За словами Зеленського, до оновленого «нормандського формату» долучать такі теми як анексія Криму та будівництво газопроводу «Північний потік-2», чим розширять тематику нормандського формату, що передбачає лише врегулювання ситуації на Донбасі.

Там (у «нормандському форматі» — ред.) немає мови ні про Крим, ні про трубу, ні про гарантії безпеки. Нормандський формат і його теми в такому випадку стали б частиною цієї конструкції, — поділився очільник держави.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський запропонував розширити «нормандський формат» до семи країн. За його словами, до перемовин можуть долучитися США, Канада та Велика Британія.

Джерело: Frankfurter Allgemeine Zeitung