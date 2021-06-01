Рада зібралася змінити мовний закон

https://racurs.ua/ua/n155426-rada-zibralasya-zminyty-movnyy-zakon-translyaciya.html

Ракурс

У вівторок, 1 червня, відбудеться чергове пленарне засідання п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

У порядку денному декілька десятків питань. Зокрема, пропонується включити до порядку денного зі скороченням термінів розгляду проект закону «Про внесення змін до деяких законів щодо підтримки вітчизняних виробників теле- та кінопродукції в період встановлення карантину у зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2″. Проект „слуг“ Микити Потураєва і Євгенії Кравчук жорстко розкритикувала опозиція.

У „Слузі народу“ пропонують відкласти набуття чинності цією нормою до завершення карантину. Також з 1 січня 2022 року всеукраїнські газети й журнали повинні мати обов’язкову україномовну версію — „слуги“ хочуть скасувати і цю норму, бо „додаткова“ україномовна версія спричинить збитки для видавців».

Планується розглянути проект Постанови «Про вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України». Також у порядку денному проекти постанов про визначення двох представників Ради до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України.