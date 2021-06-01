Коронавірус вдарив по совісті «слуг» — Садовий про намір змінити мовний закон, фото — Високий замок

https://racurs.ua/ua/n155424-koronavirus-vdaryv-po-sovisti-slug-sadovyy-pro-namir-zminyty-movnyy-zakon.html

Ракурс

Спробу переглянути мовний закон жорстко розкритикував мер Львова Андрій Садовий.

Авторів зареєстрованого у раді законопроекту № 5554 він назвав українофобами, які «намагаються придумати, чому закон про мову — не на часі».

Йдеться про законопроект, ініціаторами якого стали нардепи Микита Потураєв та Євгенія Кравчук.

Здається, на когось коронавірус справді дуже негативно впливає. Безжально б'є по здоровому глузду і совісті, — написав Садовий у Телеграм.

Мовний закон знову пропонують переглянути в партії «Слуга народу». Депутати хочуть відтермінувати обов’язкове озвучування фільмів українською мовою. Ця норма має набути чинності з 16 липня.

Є ідея для збірки недолугих жартів: «30 років Незалежності — 30 абсурдних спроб зупинити поширення української мови в Україні», — додав мер Львова.

Він вважає озвучену «слугами» причину примітивною, адже автори новації вважають, що на радіо та телебаченні треба продовжити транслювати російськомовний контент через збитки галузі, викликані карантином.

«Ракурс» повідомляв, що з 16 липня набуває чинності ч. 6 ст. 23 мовного закону, яка передбачає, що «мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова», тобто українська. Вона регламентує виконання цього правила в кінотеатрах, на телебаченні та на інтернет-платформах.

У «Слузі народу» пропонують відкласти набуття чинності цією нормою до завершення карантину. Також з 1 січня 2022 року всеукраїнські газети й журнали повинні мати обов’язкову україномовну версію — «слуги» хочуть скасувати і цю норму, бо «додаткова» україномовна версія спричинить збитки для видавців".