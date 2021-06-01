Коронавирус ударил по совести "слуг" — Садовый о намерении изменить языковой закон, фото — Высокий замок

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Ракурс

Попытку пересмотреть языковой закон жестко раскритиковал мэр Львова Андрей Садовый.

Авторов зарегистрированного в Раде законопроекта № 5554 он назвал украинофобами, которые «пытаются придумать, почему закону о языке — не время».

Речь идет о законопроекте, инициаторами которого стали нардепы Никита Потураев и Евгения Кравчук.

Кажется, на кого-то коронавирус действительно очень негативно влияет. Безжалостно бьет по здравому смыслу и совести, — написал Садовый в Телеграм.

Языковой закон снова предлагают пересмотреть в партии «Слуга народа». Депутаты хотят отсрочить обязательное озвучивание фильмов на украинском языке. Эта норма должна вступить в силу с 16 июля.

Есть идея для сборки глупых шуток: «30 лет Независимости — 30 абсурдных попыток остановить распространение украинского языка в Украине», — добавил мэр Львова.

Он считает озвученную «слугами» причину примитивной, ведь авторы новации считают, что на радио и телевидении надо продолжить транслировать русскоязычный контент из-за убытков отрасли, вызванные карантином.

«Ракурс» сообщал, что с 16 июля вступает в силу ч. 6 ст. 23 языкового закона, которая предусматривает, что «языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык». Она регламентирует выполнение этого правила в кинотеатрах, на телевидении и на интернет-платформах.

В «Слуге народа» предлагают отложить вступление в силу этой нормы до завершения карантина. Также с 1 января 2022 года всеукраинские газеты и журналы должны иметь обязательную украиноязычную версию — «слуги» хотят отменить и эту норму, потому что «дополнительная» украиноязычная версия якобы повлечет убытки для издателей".