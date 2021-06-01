С июня в Украине выросла цена газа для населения

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Цену газа для населения в Украине в июне 2021 года, по сравнению с маем, повысили ряд газоснабжающих компаний.

Об этом сообщает портал «Энергореформа» со ссылкой на данные мониторинга более 70 сайтов поставщиков газа.

Больше цену на газ для населения на июнь повысила ООО «Херсонская областная энергоснабжающая компания» — с 10,5 грн/куб. м до 11,89 грн/куб. м (т. е. на 1,39 грн/куб. м).

Среди других компаний, которые увеличили тарифы на июнь:

ООО «Житомирская областная энергоснабжающая компания» повысила до 11,77 грн/куб. м (в мае было 10,5 грн/куб. м);

ООО «Закарпаттяенерго» — до 8,88 грн/куб. м (в мае — 7,98 грн/куб. м);

ООО «Гласкомерц» — до 11 грн/куб. м (в мае — 10 грн/куб. м);

ООО «Газпромпостач» — до 11,2 грн/куб. м (в мае — 10,2 грн/куб. м);

ООО «Хмельницькенергозбут» — до 11,5 грн / куб. м (в мае — 9,6 грн/куб. м).

В то же время определенные компании пересмотрели свои тарифы в сторону уменьшения:

ООО «Маргаз» снизила до 8,75 грн/куб. м;

ООО «ЕРУ трейдинг» — с 10,5 грн/куб. м до 8,9 грн/куб. м;

YASNO (ДТЭК) — с 10,5 грн/куб. м до 8,94 грн/куб. м.

С мая 2021 года по апрель 2022 года в Украине как базовая действует годовая цена на газ, на которую по умолчанию перевели потребителей. Протеза желанию потребители могут выбрать и другие тарифные планы: месячные или сезонные.

Базовую цену поставщики могут просматривать только в сторону уменьшения. Так что часть компаний несколько снизили базовую годовую цену. Однако на ценовой рейтинг это почти не повлияло, сообщает издание «Газправда».

Отмечается, что самые низкие цены предложили:

«Агросинтез Трейдинг» — 7,80 грн/ куб. м;

«Евод Трейд» КП «Луцкводоканал» — 7,88 грн/куб. м;

«Черкасигаз Збут» — 7,89 грн/куб. м;

«Уманьгаз Збут» — 7,89 грн/куб. м;

«Нафтогаз Украины» — 7,96 грн/куб. м.

В целом большинство компаний установили цены до 9 грн/куб. м.

Самый распространенный летний ценник на газ в июне составляет 7,98−7,99 грн за куб. м.

Еще более 20 поставщиков продают газ клиентам с годовым тарифными планами по цене от 9,20 грн до 13,50 грн за куб. м.

Как видим, ожидаемого сезонного снижения цен на газ не произошло. Наоборот, из-за рекордно низкого предложения, спровоцированного «Газпромом», который не спешит продавать свой газ, цены на европейских газовых хабах достаточно высоки. Соответственно, такие же тенденции и в Украине, — отмечает координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Гражданской сети «Опора» Татьяна Бойко.



Напомним, в Верховной Раде недавно анонсировали рекордные цены на газ для украинцев.

Источник: «Энергореформа», «Газправда»