З червня в Україні зросла ціна газу для населення

https://racurs.ua/ua/n155423-cinu-gazu-dlya-naselennya-onovyly-postachalnyky-detali.html

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Ціну газу для населення в Україні у червні 2021 року, у порівнянні з травнем, підвищили низка газопостачальних компаній.

Про це повідомляє портал «Енергореформа» з посиланням на дані моніторингу понад 70 сайтів постачальників газу.

Найбільше ціну на газ для населення на червень підвищила ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» — з 10,5 грн/куб. м до 11,89 грн/куб. м (тобто на 1,39 грн/куб. м).

Серед інших компаній, які збільшили тарифи на червень:

ТОВ «Житомирська обласна енергопостачальна компанія» підвищила до 11,77 грн/куб. м (у травні було 10,5 грн/куб. м);

ТОВ «Закарпаттяенерго» — до 8,88 грн/куб. м (у травні — 7,98 грн/куб. м);

ТОВ «Гласкомерц» — до 11 грн/куб. м (у травні — 10 грн/куб. м);

ТОВ «Газпромпостач» — до 11,2 грн/куб. м (у травні — 10,2 грн/куб. м);

ТОВ «Хмельницькенергозбут» — до 11,5 грн/куб. м (у травні — 9,6 грн/куб. м).

Водночас певні компанії переглянули свої тарифи у бік зменшення:

ТОВ «Маргаз» знизила до 8,75 грн/куб м.;

ТОВ «ЕРУ трейдинг» — з 10,5 грн/куб. м до 8,9 грн/куб. м;

YASNO (ДТЕК) — з 10,5 грн/куб. м до 8,94 грн/куб. м.

З травня 2021 року по квітень 2022 року в Україні як базова діє річна ціна на газ, на яку за замовчуванням перевели споживачів. Протеза бажанням споживачі можуть обрати й інші тарифні плани: місячні чи сезонні.

Базову ціну постачальники можуть переглядати лише у бік зменшення. Тож частина компаній у червні дещо знизили базову річну ціну. Однак на ціновий рейтинг це майже не вплинуло, повідомляє видання «Газправда».

Зазначається, що найнижчі ціни запропонували:

«Агросинтез Трейдінг» — 7,80 грн/куб. м;

«Евода Трейд» КП «Луцькводоканал» — 7,88 грн/куб. м;

«Черкасигаз Збут» — 7,89 грн/куб. м;

«Уманьгаз Збут» — 7,89 грн/куб. м;

«Нафтогаз України» — 7,96 грн/куб. м.

Загалом більшість компаній встановила ціни до 9 грн/куб. м.

Найпоширеніший річний цінник на газ у червні становить 7,98−7,99 грн/куб. м.

Ще понад 20 постачальників продавають газ клієнтам з річними тарифними планами за ціною від 9,20 грн до 13,50 грн за куб. м.

Як бачимо, очікуваного сезонного зниження цін на газ не відбулося. Навпаки, через рекордно низьку пропозицію, спровоковану «Газпромом», який не поспішає продавати свій газ, ціни на європейських газових хабах досить високі. Відповідно, такі ж тенденції і в Україні, — зазначає координатор житлово-комунальних й енергетичних програм Громадянської мережі «Опора» Тетяна Бойко.



Нагадаємо, у Верховній Раді нещодавно анонсували рекордні ціни на газ для українців.

Джерело: «Енергореформа», «Газправда»