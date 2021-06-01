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З червня в Україні зросла ціна газу для населення

Ціну газу для населення оновили постачальники — деталі

1 чер 2021, 09:03
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Ціну газу для населення в Україні у червні 2021 року, у порівнянні з травнем, підвищили низка газопостачальних компаній.

Про це повідомляє портал «Енергореформа» з посиланням на дані моніторингу понад 70 сайтів постачальників газу.

Найбільше ціну на газ для населення на червень підвищила ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» — з 10,5 грн/куб. м до 11,89 грн/куб. м (тобто на 1,39 грн/куб. м).

Серед інших компаній, які збільшили тарифи на червень:

  • ТОВ «Житомирська обласна енергопостачальна компанія» підвищила до 11,77 грн/куб. м (у травні було 10,5 грн/куб. м);
  • ТОВ «Закарпаттяенерго» — до 8,88 грн/куб. м (у травні — 7,98 грн/куб. м);
  • ТОВ «Гласкомерц» — до 11 грн/куб. м (у травні — 10 грн/куб. м);
  • ТОВ «Газпромпостач» — до 11,2 грн/куб. м (у травні — 10,2 грн/куб. м);
  • ТОВ «Хмельницькенергозбут» — до 11,5 грн/куб. м (у травні — 9,6 грн/куб. м).

Водночас певні компанії переглянули свої тарифи у бік зменшення:

  • ТОВ «Маргаз» знизила до 8,75 грн/куб м.;
  • ТОВ «ЕРУ трейдинг» — з 10,5 грн/куб. м до 8,9 грн/куб. м;
  • YASNO (ДТЕК) — з 10,5 грн/куб. м до 8,94 грн/куб. м.

З травня 2021 року по квітень 2022 року в Україні як базова діє річна ціна на газ, на яку за замовчуванням перевели споживачів. Протеза бажанням споживачі можуть обрати й інші тарифні плани: місячні чи сезонні.

Базову ціну постачальники можуть переглядати лише у бік зменшення. Тож частина компаній у червні дещо знизили базову річну ціну. Однак на ціновий рейтинг це майже не вплинуло, повідомляє видання «Газправда».

Зазначається, що найнижчі ціни запропонували:

  • «Агросинтез Трейдінг» — 7,80 грн/куб. м;
  • «Евода Трейд» КП «Луцькводоканал» — 7,88 грн/куб. м;
  • «Черкасигаз Збут» — 7,89 грн/куб. м;
  • «Уманьгаз Збут» — 7,89 грн/куб. м;
  • «Нафтогаз України» — 7,96 грн/куб. м.

Загалом більшість компаній встановила ціни до 9 грн/куб. м.

Найпоширеніший річний цінник на газ у червні становить 7,98−7,99 грн/куб. м.

Ще понад 20 постачальників продавають газ клієнтам з річними тарифними планами за ціною від 9,20 грн до 13,50 грн за куб. м.

Ціни на газ у червні, джерело: «Газправда»

Як бачимо, очікуваного сезонного зниження цін на газ не відбулося. Навпаки, через рекордно низьку пропозицію, спровоковану «Газпромом», який не поспішає продавати свій газ, ціни на європейських газових хабах досить високі. Відповідно, такі ж тенденції і в Україні, — зазначає координатор житлово-комунальних й енергетичних програм Громадянської мережі «Опора» Тетяна Бойко.


Нагадаємо, у Верховній Раді нещодавно анонсували рекордні ціни на газ для українців.

Джерело: «Енергореформа», «Газправда»

Джерело: Ракурс


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