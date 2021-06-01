У світі триває глобальне потепління, фото:

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Глобальне потепління, спровоковане наслідками людської діяльності, пов’язане вже з кожною третьою смертю від спеки, яка сталася в період з 1991 по 2018 роки.

Такого висновку дійшли Лондонської школи гігієни та тропічної медицини (LSHTM) та Бернського університету в результаті спільного дослідження, в ході якого були проаналізовані дані з 732 локацій у 43 країнах світу, повідомляє видання EurekAlert.

Смертність, пов’язана зі спекою, визначалася як кількість смертей, котрі сталися при впливі температури, що перевищує оптимальну для здоров’я людини. Ця температура варіюється в різних регіонах.

Загалом дослідження показує, що 37% усіх смертельних випадків, пов’язаних зі спекою, протягом останніх літніх періодів пояснюються потеплінням планети внаслідок антропогенної діяльності.

Цей відсоток був найвищим у Центральній та Південній Америці (до 76% в Еквадорі та Колумбії) та Південно-Східній Азії (від 48% до 61%).

Розподіливши дані за населеними пунктами, учені встановили, що кількість додаткових жертв спеки, пов’язаних зі зміною клімату, коливається від декількох десятків до декількох сотень щороку на велике місто, залежно від місцевих змін клімату в кожній області та вразливості населення:

136 додаткових смертей на рік у Сантьяго-де-Чилі (44,3% від загальної кількості смертей, пов’язаних з теплом у місті);

189 в Афінах (26,1% відповідно);

172 у Римі (32%);

156 у Токіо (35,6%);

177 у Мадриді (31,9%);

146 у Бангкоку (53,4%);

141 у Нью-Йорку (44,2%);

137 у Хошиміні (48,5%);

82 у Лондоні (33,6%).

Зміна клімату матиме не лише руйнівні наслідки у майбутньому, але кожен континент вже відчуває страшні наслідки людської діяльності на нашій планеті, — наголошують дослідники.

Учені наголошують, що ці результати є ще одним свідченням необхідності прийняття суворої політики для зменшення майбутнього потепління. Сценарії майбутніх кліматичних змін передбачають значне підвищення середніх температур.

Нагадаємо, учені нещодавно встановили, що глобальне потепління змінило нахил Землі.

Джерело: EurekAlert