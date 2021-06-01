В мире продолжается глобальное потепление, фото:

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Глобальное потепление, спровоцированное последствиями человеческой деятельности, связано уже с каждой третьей смертью от жары, которая произошла в период с 1991 по 2018 годы.

К такому выводу пришли Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) и Бернского университета в результате совместного исследования, в ходе которого были проанализированы данные из 732 локаций в 43 странах мира, сообщает издание EurekAlert.

Смертность, связанная с жарой, определялась как количество смертей, которые произошли при воздействии температуры, превышающей оптимальную для здоровья человека. Эта температура варьируется в разных регионах.

В целом исследование показывает, что 37% всех смертельных случаев, связанных с жарой, в течение последних летних периодов объясняются потеплением планеты в результате антропогенной деятельности.

Этот процент был самым высоким в Центральной и Южной Америке (до 76% в Эквадоре и Колумбии) и Юго-Восточной Азии (от 48% до 61%).

Распределив данные по населенным пунктам, ученые установили, что количество дополнительных жертв жары, связанных с изменением климата, колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен ежегодно на большой город, в зависимости от местных изменений климата в каждой области и уязвимости населения:

136 дополнительных смертей в год в Сантьяго-де-Чили (44,3% от общего количества смертей, связанных с теплом в городе);

189 в Афинах (26,1% соответственно);

172 в Риме (32%);

156 в Токио (35,6%);

177 в Мадриде (31,9%);

146 в Бангкоке (53,4%);

141 в Нью-Йорке (44,2%);

137 в Хошимине (48,5%);

82 в Лондоне (33,6%).

Изменение климата будет иметь не только разрушительные последствия в будущем, но каждый континент уже испытывает страшные последствия человеческой деятельности на нашей планете, — подчеркивают исследователи.

Ученые отмечают, что эти результаты являются еще одним свидетельством необходимости принятия строгой политики для уменьшения будущего потепления. Сценарии будущих климатических изменений предусматривают значительное повышение средних температур.

Напомним, ученые недавно установили, что глобальное потепление изменило наклон Земли.

Источник: EurekAlert