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Новий контракт на транзит газу Україною хоче украсти РФ

Новий контракт на транзит газу Україною хоче укласти РФ

31 тра 2021, 16:04
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Новий контракт на транзит газу Україною хоче укласти Росія — Москва також намагається запевнити Київ, що вона не використовує газ як елемент тиску або шантажу.

Про це заявив директор департаменту економічного співробітництва Міністерства закордонних справ РФ Дмитро Бірічеєвский в інтерв’ю РІА «Новости». Він також переконував, що робота геополітичного проекту РФ — газогону в обхід України «Північний потік-2» нібито «не вплине» на поточні контракти щодо транзиту газу українською ГТС.

Він додав, що нині між Москвою та Києвом діє контракт про транзитні постачання газу.

Якщо господарюючі суб'єкти домовляться, якщо є потреба в російському газі в тих чи інших регіонах Європи, то цей газ буде надійно і передбачувано йти споживачам, — заявив Бірічеєвский.

За його словами, у Москви «немає завдання призупинити постачання газу через Україну» і «Росія ніколи не використовувала енергетику і свої природні ресурси як елемент тиску або шантажу».


Нагадаємо, 30 грудня 2019 року було підписано новий договір про організацію транспортування, а також транспортну угоду між «Нафтогазом», оператором ГТС України та «Газпромом». Контракт передбачав транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд куб. м російського газу, а у 2021−2024 роках — по 40 млрд куб. м.

Джерело: РІА «Новости»

Джерело: Ракурс


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