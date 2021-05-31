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Ракурс
Новый контракт на транзит газа Украиной хочет заключить РФ

Новый контракт на транзит газа Украиной хочет заключить РФ

31 мая 2021, 16:04
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Новый контракт на транзит газа Украиной хочет заключить Россия — Москва также пытается заверить Киев, что она не использует газ как элемент давления или шантажа.

Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричеевский в интервью РИА «Новости». Он также убеждал, что работа геополитического проекта РФ — газопровода в обход Украины «Северный поток-2» якобы «не повлияет» на текущие контракты по транзиту газа украинской ГТС.

Он добавил, что сейчас между Москвой и Киевом действует контракт о транзитных поставках газа.

Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть необходимость в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям, — заявил Биричеевский.

По его словам, у Москвы «нет задачи приостановить поставки газа через Украину» и «Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа».


Напомним, 30 декабря 2019 года был подписан новый договор об организации транспортировки, а также транспортное соглашение между «Нафтогазом», оператором ГТС Украины и «Газпромом». Контракт предусматривал транзит в 2020 году не менее 65 млрд куб. м российского газа, а в 2021—2024 годах — по 40 млрд куб. м.

Источник: РИА «Новости»

Источник: Ракурс


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