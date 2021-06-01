Коронавірус в Україні — нових випадків вдвічі побільшало (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n155425-koronavirus-v-ukrayini-novyh-vypadkiv-vdvichi-pobilshalo-infografika.htmlРакурс
В Україні за минулу добу, 31 травня, зафіксовано ще 2 тис. 137 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що вдвічі більше, ніж за добу до цього, коли було виявлено 1 тис. 22 хворих.
Серед нових випадків коронавірусу — 91 дитина та 56 медпрацівників. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:
- Києві — 434;
- Запорізькій області — 176;
- Київській області — 138;
- Дніпропетровській області — 137;
- Рівненській області — 117.
Госпіталізували за добу 579 хворих. Наразі на коронавірус в Україні офіційно хворіють 100,7 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу епідемії COVID-19.
Померли за добу 163 хворих, одужали — 12 тис. 85 пацієнтів.
За добу здійснено 51 тис. 964 тестування на коронавірус.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 2 млн 204 тис. 631 особа;
- одужали 2 тис. 53 167 осіб;
- померли 50 тис. 699 хворих.
Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я не виключають штучного походження коронавірусу SARS-nCOV-2, який призводить до розвитку COVID-19.