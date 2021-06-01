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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото:

Коронавірус в Україні — нових випадків вдвічі побільшало (ІНФОГРАФІКА)

1 чер 2021, 09:51
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В Україні за минулу добу, 31 травня, зафіксовано ще 2 тис. 137 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що вдвічі більше, ніж за добу до цього, коли було виявлено 1 тис. 22 хворих.

Серед нових випадків коронавірусу — 91 дитина та 56 медпрацівників. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:

  • Києві — 434;
  • Запорізькій області — 176;
  • Київській області — 138;
  • Дніпропетровській області — 137;
  • Рівненській області — 117.

Госпіталізували за добу 579 хворих. Наразі на коронавірус в Україні офіційно хворіють 100,7 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу епідемії COVID-19.

Померли за добу 163 хворих, одужали — 12 тис. 85 пацієнтів.

За добу здійснено 51 тис. 964 тестування на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли 2 млн 204 тис. 631 особа;
  • одужали 2 тис. 53 167 осіб;
  • померли 50 тис. 699 хворих.

Коронавірус в Україні, інфографіка: МОЗ

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я не виключають штучного походження коронавірусу SARS-nCOV-2, який призводить до розвитку COVID-19.

Джерело: Ракурс


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