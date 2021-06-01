В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Ракурс

В Украине за минувшие сутки, 31 мая, зафиксировали еще 2 тыс. 137 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что вдвое больше, чем за сутки до этого, когда были выявлены 1 тыс. 22 больных.

Среди новых случаев коронавируса — 91 ребенок и 56 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

Киеве — 434;

Запорожской области — 176;

Киевской области — 138;

Днепропетровской области — 137;

Ровенской области — 117.

Госпитализировали за сутки 579 больных. Сейчас на коронавирус в Украине официально болеют 100,7 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу эпидемии COVID-19.

Умерли за сутки 163 больных, выздоровели — 12 тыс. 85 пациентов.

За сутки проведены 51 тыс. 964 тестирования на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 2 млн 204 тыс. 631 человек;

выздоровели 2 тыс. 53 167 человек;

умерли 50 тыс. 699 больных.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения не исключают искусственного происхождения коронавируса SARS-nCOV-2, который приводит к развитию COVID-19.