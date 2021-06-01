Коронавирус в Украине — количество новых случаев увеличилось вдвоеhttps://racurs.ua/n155425-koronavirus-v-ukraine-kolichestvo-novyh-sluchaev-uvelichilos-vdvoe.htmlРакурс
В Украине за минувшие сутки, 31 мая, зафиксировали еще 2 тыс. 137 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что вдвое больше, чем за сутки до этого, когда были выявлены 1 тыс. 22 больных.
Среди новых случаев коронавируса — 91 ребенок и 56 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:
- Киеве — 434;
- Запорожской области — 176;
- Киевской области — 138;
- Днепропетровской области — 137;
- Ровенской области — 117.
Госпитализировали за сутки 579 больных. Сейчас на коронавирус в Украине официально болеют 100,7 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу эпидемии COVID-19.
Умерли за сутки 163 больных, выздоровели — 12 тыс. 85 пациентов.
За сутки проведены 51 тыс. 964 тестирования на коронавирус.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 2 млн 204 тыс. 631 человек;
- выздоровели 2 тыс. 53 167 человек;
- умерли 50 тыс. 699 больных.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения не исключают искусственного происхождения коронавируса SARS-nCOV-2, который приводит к развитию COVID-19.