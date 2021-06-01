Рада собралась изменить языковой закон

https://racurs.ua/n155426-rada-sobralas-izmenit-yazykovoy-zakon-translyaciya.html

Ракурс

Во вторник, 1 июня, состоится очередное пленарное заседание пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.

В повестке дня несколько десятков вопросов. В частности, предлагается включить в повестку дня с сокращением сроков рассмотрения проект закона «О внесении изменений в некоторые законы по поддержке отечественных производителей теле- и кинопродукции в период установления карантина в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 «. Проект «слуг» Никиты Потураева и Евгении Кравчук жестко раскритиковала оппозиция.

В «Слуге народа» предлагают отложить вступление в силу этой нормы до завершения карантина. Также с 1 января 2022 года всеукраинские газеты и журналы должны иметь обязательную украиноязычную версию — «слуги» хотят отменить и эту норму, потому что «дополнительная» украиноязычная версия якобы повлечет убытки для издателей».

Планируется рассмотреть проект постановления «О чествовании памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины». Также в повестке дня проекты постановлений об определении двух представителей Рады в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности Украины.