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Ракурс
Зеленский показал свои «блинчики» в спортзале. Фото: Слово и дело

Зеленский показал свои «блинчики» в спортзале (ФОТО)

1 июн 2021, 10:29
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Владимир Зеленский, президент Украины, с самого утра уже в спортзале и показал, какие у него «блинчики на завтрак».

У каждого свои «блинчики» на завтрак. Всем хорошего дня, — написал глава государства в Instagram.

Он держит «блин» для штанги ориентировочно весом в 5 кг.

В комментариях под фото подписчики оставили комплименты Зеленскому. Украинцы отметили, что президент похудел и привел себя в форму к лету.


Напомним, ранее Зеленский в свой день рождения похвастался бицепсами, заявив, что чувствует себе на 30 лет.

Источник: Ракурс


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